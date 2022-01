Atacan a pareja del mismo sexo en taquería de CDMX; incrementan agresiones contra comunidad LGBTTIQ+

En las últimas semanas se ha registrado varios casos de agresiones contra la comunidad de la diversidad sexual en la Ciudad de México. Las dos más recientes, este fin de semana.

“En ese momento en que Fernando me estaba abrazando se acercó el tipo que me estaba viendo y me estuvo preguntando ¿qué me ves putito. Yo intenté calmarlo, le dije que no teníamos ningún interés en generar problemas. En ese momento el tipo me soltó un primer golpe aquí”, destacó Andrés.