Asaltan a comensales en restaurante de Iztapalapa; hay dos detenidos

La noche del martes, varios comensales fueron asaltados mientras cenaban en un restaurante de la delegación Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México

“Lo primero que hicieron fue asaltar a las cajeras y alcancé a meter mi celular en un huequito y ya después empezaron a quitarle a todos los demás las pertenencias. Con pistola en mano estaban amenazando a la gente los tres tipos porque eran tres, quitaron todo lo que pidieron”, narró una víctima del robo.

El restaurante, al que entraron de forma violenta, amagando al personal y clientes, se ubica dentro de una plaza comercial en calzada Ermita Iztapalapa.

“A mi hija de 4 años la agachan y le ponen la pistola en la cabeza”, comentó el padre y víctima de robo.

De acuerdo con los testimonios fueron tres hombres los que entraron al restaurante y un cuarto se quedó en la entrada.

A la llegada de los policías los asaltantes trataron de escapar, pero dos fueron detenidos sobre la calzada Ermita, luego de un intercambio de disparos.

En la Coordinación Territorial número 8 de Iztapalapa fueron presentados dos de los presuntos delincuentes, otros dos lograron escapar, ahí fueron identificados plenamente por sus víctimas, también se les encontró un arma de fuego y se recuperó parte del botín.

Aunque según una de las víctimas, no todo lo recuperado por los policías fue presentado ante el Ministerio Público.

“Los policías recuperan el celular de mi novio, pero el problema que los policías se quedaron con el celular, ósea que se perdió completamente. No lo enseñaron a todos que ya habían recuperado las pertenencias y ahí estaba el celular. Y cuando llegan con las pertenencias recuperadas aquí al ministerio público, resulta que ya no llegó el celular de nosotros. De hecho, es nuevo porque creo aún no lo acaba de pagar”, detalló otra de las víctimas.

Durante gran parte de la madrugada, las víctimas del robo permanecieron declarando ante el ministerio público.

Con información de Guillermo Segura

KAH