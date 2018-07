Artesanos de Tultepec buscan diálogo con alcalde para reanudar labores de pirotecnia

Para reanudar sus labores de pirotecnia, en Tultepec, Estado de México, un grupo de aproximadamente 20 artesanos llegó al Palacio Municipal para buscar entablar un diálogo con el alcalde Armando Portuguez Fuentes y conocer la situación legal que prevalece sobre la suspensión de actividades en la zona.

En conferencia de prensa, Portuguez Fuentes desmintió la versión del gobierno del Estado de México luego de las explosiones del pasado 5 de julio en La Saucera, Tultepec, y afirmó que los módulos donde se suscitaron los hechos, trabajaban de acuerdo a la ley y mostró los permisos que avalaron la realización de sus actividades.

Escuchábamos con atención que se dice que no hay permisos que solamente en el módulo había un solo permiso, ¡Eso es falso! Aquí tengo los cuatro permisos, los tres del módulo y del otro módulo vecino que estalló. Nuestros cuerpos de seguridad hicieron el protocolo correspondiente. El protocolo es cercar, no permitir que la gente entre, pero lamentablemente mucha gente de los propios piroctécnicos que están en la zona intentan ayudan a sus compañeros y se meten. Ya lo he confirmado, tengo los cuatro permisos”, afirmó el edil.

En primera instancia comentó la falta de regulación entre los tres niveles de gobierno para la emisión de los permisos y el trabajo que se realiza por parte de los artesanos en la zona donde se elabora la pirotecnia, una actividad regulada en el municipio.