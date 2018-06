Arrestan a 575 mujeres en manifestación contra políticas migratorias de Trump

Más de 500 mujeres, entre ellas alguna congresista, fueron arrestadas en Washington durante una marcha contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según la Policía del Capitolio, un total de 575 mujeres fueron arrestadas por haberse manifestado ilegalmente en un acto dentro de la protesta, que buscaba expresar el rechazo a las políticas de separación de familias de inmigrantes irregulares y su detención impulsadas por el magnate.

Las mujeres fueron arrestadas, procesadas y liberadas en el lugar de los hechos.

LIVE: Over 600 women are being arrested right now in the Hart Senate building, for peacefully protesting Trump’s treatment of refugees pic.twitter.com/v3AI6qvhfX

— Scott Dworkin (@funder) 28 de junio de 2018