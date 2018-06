Revelan que Estados Unidos ha deportado a más de mil migrantes sin sus hijos

Cientos de madres y padres que cruzaron la frontera de Estados Unidos, y a quienes se separó de sus familias, han sido deportados a sus países de origen sin sus hijos, de acuerdo con un análisis difundido este miércoles con base en datos del gobierno federal.

Elaborado por el proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, el análisis destacó que en abril de este año fueron deportados un total de mil 060 de los cuatro mil 537 adultos arrestados con niños al cruzar sin documentos la frontera sur de Estados Unidos.

Sin embargo, “un número menor, solo 851 de los cinco mil 144 niños arrestados durante abril como parte de estas unidades familiares, han sido deportados. Por lo tanto, varios cientos de padres parecen haber sido deportados sin sus hijos solamente en abril, precisó TRAC.

En abril fue justamente cuando inició la política de “tolerancia cero que disponía que las familias de migrantes debían ser separadas de sus hijos a fin de enfrentar cargos criminales.

El análisis señaló que 51.2 por ciento de los niños arrestados por la Patrulla Fronteriza cuando cruzaron la frontera en abril con padres sin documentos solo tenían siete años de edad o menos.

Casi una cuarta parte tenían tres años de edad o menos y solo cinco por ciento era de 17 años.

Las deportaciones de padres inmigrantes sin sus hijos, revelada por el análisis de TRAC, coincide con el testimonio de varios abogados civiles.

“Las autoridades dicen que no se debe deportar a los padres sin sus hijos. Pero los abogados de inmigración dicen que eso ha sucedido en varios casos”, destacó una nota publicada el pasado 17 de junio por el diario The New York Times.

El diario resaltó que una vez separados en diferentes países, los padres “no tienen una vía clara para recuperar a sus hijos

En general, los datos analizados por TRAC revelaron que ha disminuido el número de arrestos de familias y niños que cruzan la frontera sin documentos en Estados Unidos en los siete meses del año fiscal 2018 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El número de adultos detenidos con niños hasta lo que va del año fiscal 2018 (23 mil 162) es 14.5 por ciento más bajo que el número de adultos arrestado con niños durante el mismo período de siete meses del año fiscal 2017 (27 mil 080), asentó TRAC.

Con información de Notimex.

