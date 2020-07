Aprueban nuevo período ordinario de sesiones en el Senado de la República

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la convocatoria a un nuevo período ordinario de sesiones en el Senado de la República el próximo miércoles 29 de julio.

La agenda legislativa será la siguiente:

• Permiso a tropas para salir de territorio nacional para atender la invitación del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia para participar en el encuentro Internacional de Música Militar “Torre Spasskaya Basnya 2020”, del 28 de agosto al 6 de septiembre de 2020.

• Nombramiento de la Directora o Director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

• Elección de Magistrado para la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Salud Mental.

• Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud (en materia de prevención del suicidio).

• Ratificación de Personal Diplomático en Belice, Irán, Serbia y España.

• Reformas en materia de prisión preventiva oficiosa derivadas del Artículo Segundo Transitorio, de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 12 de abril de 2019.

La convocatoria se aprobó con 31 votos a favor y 6 en contra del PAN, que exigía con pancartas el debate de una reforma que permita garantizar a 12 millones de mexicanos que han perdido su empleo un ingreso básico universal para hacer frente a la crisis económica.

“No es que seamos necios es que simple y sencillamente hablamos a nombre de los mexicanos que la están pasando mal y que la van a seguir pasando mal, la pandemia no cede, apoyémoslos ahorita para sacar adelante a sus familias, a sus hijos porque la situación es muy delicada y muy grave. Es fundamental y se los van a agradecer millones de personas que hoy en la noche no tendrán dinero para comprar lo mínimo necesario”, indicó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez.

Morena y sus aliados le respondieron así:

“Al Partido Acción Nacional sólo le hizo falta la música de violín, romántica, conmovedora, que llegue al corazón o, quizás, una música que hable de su doctrina: la hipocresía. Todos los programas sociales nos los han regateado, diciendo que no hay que regalar dinero, que no hay que regalar un pescado, sino que hay que enseñarles a pescar en el desierto. En vez de venir con demagogia a plantear lo del Ingreso Mínimo Universal, sabiendo que el país no tiene recursos. Ustedes no tienen ningún compromiso con la gente. Y tonto el que piense que con sus engañabobos van a convencer a la gente en la elección de 2021, que les vamos a volver a ganar”, subrayó Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido de Trabajo.

Por su parte, la Cámara de Diputados no alcanzó los acuerdos necesarios para convocar a otro periodo extraordinario donde se tratarían reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así como de extinción de fideicomisos.

En esta sesión de la Comisión Permanente, el pleno aprobó las licencias de las senadoras de Morena, Susana Haro y del PRI, Vanessa Rubio para separarse de su cargo por tiempo indefinido.

