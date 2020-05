Senadores del PAN chocan con López-Gatell; se molestan por respuesta a legisladora

Durante la comparecencia del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) se molestaron por la respuesta que éste le dio a la senadora Alejandra Reynoso, tras cuestionarlo por las acciones del Gobierno Federal ante la pandemia.

Senadores panistas y de Movimiento Ciudadano sacaron pancartas con reclamos al subsecretario y en sus cubrebocas escribieron la palabra “pruebas”.

¿Se arrepiente de no haber señalado los errores del presidente diciendo lo que era realmente correcto y que pudo haber salvado muchas vidas? ¿Sí o no? ¿No le da vergüenza que seamos el país que menos pruebas aplica?”, cuestionó Alejandra Reynoso, senadora del PAN.

Al respecto, López-Gatell señaló: “Tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizá seguramente con la salud. Del funcionamiento de la atención derivan a veces la efectividad del desarrollo o la ejecución de las otras funciones, no estoy diciendo que quien no ponga atención carezca de las otras funciones, cuando usted me hace preguntas que están prefabricadas u orientadas a asumir verdades inexistentes o hablar de errores del Presidente, hablar de arrepentimiento porque se me ha orientado políticamente o habla de responsabilidades de compra y distribución o habla deliberadamente de mentiras pues simplemente priva lo que seguramente muchos de ustedes, yo no porque no soy experto en el derecho, conocen como la carga de la prueba”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Esto molestó a la bancada panista. En conferencia posterior, la senadora Reynoso, acompañada de otros legisladores panistas, anunció que denunciará al funcionario por violencia política de género.

Durante su informe, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, también aseguró que no se ocultan casos de COVID-19 ni se busca engañar a la población con las cifras oficiales.

Al comparecer a distancia, convocado por la Junta de Coordinación Política del Senado, el funcionario dejó claro que, sin embargo, en ningún país se puede conocer con exactitud el número de casos y decesos.

Hay un subregistro que, como ocurrió con la pandemia de influenza H1N1, se conocerá tiempo después, explicó a los legisladores.

No es sorpresa alguna que los países, todos, absolutamente todos, tengan una subestimación o subregistro de casos. ¿Se necesita registrar a todos y cada uno de los casos?, ya dijimos no. Ni en esta enfermedad ni en ninguna otra, ante un fenómeno inconmensurable, es un desperdicio de tiempo, esfuerzo y recursos y es un distractor de los esfuerzos. Hubo algunas inquietudes con la suposición de que habíamos suspendido la estimación de casos no detectados, con el propósito de ocultarlos, esto es falso, esto falso ¿También la mortalidad se subestima, solo en México? No, en todas partes del mundo, esto lo digo con total certidumbre”, dijo López-Gatell.

Desmintió que este martes haya sido el día con más defunciones al haber informado de 501.

Nunca hemos rebasado los cerca de 280 casos fatales en ninguno de los días y precisamente fue uno de nuestros primeros anuncios de estimaciones, donde hablamos de 12 mil 500 personas que podrían perder la vida y podrían llegar hasta cerca de 25 mil o 30 mil”, reiteró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Los senadores lo cuestionaron por qué México es el país, que según la OCDE, ha realizado el menor número de pruebas para detectar COVID-19.

Las pruebas de laboratorio para COVID no son relevantes para tomar decisiones médicas”, insistió.

