Aprovechan crisis en Culiacán para extorsionar vía telefónica

En un comunicado, la Fiscalía de Sinaloa advirtió este sábado que se han registrado extorsiones telefónicas a raíz de la jornada violenta ocurrida en esta ciudad el pasado jueves, por lo que emitió una serie de recomendaciones.

En el texto, indicó que los extorsionadores telefónicos aprovecharon la situación y están engañando a las personas diciéndoles que su teléfono ha sido clonado, los citan en un lugar de la ciudad y los hacen que sigan sus instrucciones posteriormente se comunican con algún familiar y le exigen cantidades de dinero.

Añadió que fueron identificados los siguientes números telefónicos utilizados para extorsionar a las personas, aprovechando la psicosis generada por los hechos violentos: 66-92-65-86-98; 27-21-41-49-51; 95-14-65-09-21; 22-15-33-49-12; 64-44-08-52-43 y 69-51-19-13-28.

Entre las recomendaciones que emitió la Fiscalía están que de inmediato se cuelgue la llamada, en caso de que les digan que tienen retenido a un familiar, verificar que realmente se trate de él o ella.

Asimismo, exhortaron a no contestar números que no sean sus contactos, debido a que utilizan líneas con números foráneos y locales para realizar las extorsiones; además, se recomienda a la población a no proporcionar datos personales y no depositar cantidades de dinero a ninguna cuenta bancaria.

Sonora: rescatan con vida a víctima de extorsión telefónica

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron ubicar y rescatar a una persona con vida al interior de un hotel; aseguran habría sido víctima de extorsión telefónica.

Aproximadamente las 15:00 horas del 11 de octubre, los agentes de la AMIC de la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJE) localizaron a Don Narciso ‘N’, de 53 años de edad, en una habitación del hotel ubicado sobre las calles Quintana Roo y 26, en la colonia Jalisco de esta ciudad, luego de realizar las indagatorias.

Todo inició cuando Narciso ‘N’ salió de su vivienda, ubicada en la colonia México, con destino a una mueblería para realizar unos pagos, seguido de eso, recibió una llamada que lo intimidó, debido a que los extorsionadores se dijeron miembros de un cartel del crimen organizado, razón por la cual empezó a seguir las instrucciones que en las llamadas posteriores le daban.

Esas instrucciones lo obligaron a comprar otro chip para su dispositivo móvil, lo cambió y tuvo que ir a un hotel para ingresar al cuarto que los extorsionadores le habían dicho y esperar a recibir más indicaciones.

Aunado, su familia recibió una llamada, de las mismas personas del grupo delincuencial, informándoles que tenían retenido a Narciso y que debían pagar una fuerte suma de dinero para su liberación.

Exigieron a la familia que depositaran 350 mil pesos, de lo contrario privarían de la vida a Narciso, y ante el temor de que algo le pasara, reaccionaron pidiendo ayuda al personal de la Fiscalía de Justicia de Sonora.

Agentes de la base operativa de AMIC de la FGJE, indagaron en los sitios cercanos, y fue así como localizaron a la víctima dentro de una habitación de un hotel cercano a la mueblería a la cual se dirigía.

En lo que va del año, la FGJE ha atendido 79 secuestros virtuales en la modalidad de engañó telefónico y las 79 víctimas han sido rescatadas y puestas a salvo sin que haya sido afectado su patrimonio.

La Fiscalía recomienda que, ante una llamada de número desconocido, en la que se empiece amenazar y se pretenda infundir miedo, de inmediato colgar y llamar al 911 para reportar el número del cual se recibió la llamada y cerciorarse de que la familia está bien.

Sonora tiene la alternativa de la aplicación antiextorsión y se descarga en forma gratuita en tu aparato celular.

