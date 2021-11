Aplazan audiencia de Ricardo Anaya para el 31 de enero de 2022

A petición de la defensa de Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), el juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, aplazó para el 31 de enero de 2022 la audiencia de imputación por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hoy, 8 de noviembre de 2021, se realizó una audiencia de manera virtual, en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

A la distancia, Ricardo Anaya se mostró con cubrebocas y con una camisa a cuadros. A su lado, estaba sentado su abogado, Eduardo Ismael Aguilar Sierra y en otro monitor estuvo su segundo abogado, Arturo Germán Rangel.

Por separado y de forma virtual estuvieron los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Cámara de Diputados.

Después de solventar un problema técnico con la computadora del abogado Arturo Germán Rangel, que causó un retraso de 10 minutos, la audiencia se reanudó y el juez de Control pidió a todas las partes que se presentaran.

Después de que Ricardo Anaya se presentara ante el juez de Control, solicitó que su abogado Eduardo Aguilar tomara la palabra.

El abogado solicitó al juez que la audiencia se aplazara debido a que no habían analizado la carpeta de investigación que dijo, consta de 137 mil hojas.

El juez preguntó a todas las partes si tenían alguna oposición.

Tanto los representantes de la FGR, de la UIF y de la Cámara de Diputados aceptaron la petición y no se opusieron, por lo que el juez determinó, que sería la última ocasión en que la audiencia de imputación se difería, que la audiencia se realizará el próximo 31 de enero de 2022 y que tendría que ser de manera presencial en los juzgados de juicio oral del Reclusorio Norte.

El juez también determinó que en caso de alguna de las partes no se presente se le impondrá una multa de 50 UMAS, que para este 2021 equivale a cuatro mil 481 pesos. Después, el juez finalizó la audiencia.

La FGRa acusó a Ricardo Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos por el caso Odebrecht a cambio de su voto a favor de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, Anaya sostuvo que ya no era diputado en la fecha en la que según el Ministerio Público habría recibido el dinero.

Ricardo Anaya, quien quiere ser candidato a la Presidencia, en 2024, denunció una persecución política en su contra de parte de López Obrador.

El presidente López Obrador pidió este lunes a Anaya “que regrese, que informe, que aclare su situación“.

“Yo no di la instrucción de que se le castigara o investigara, yo no actúo así. Él argumenta eso pero debería afrontar las cosas y aclarar si recibió dinero”, respondió a una entrevista que Anaya dio al The Wall Street Journal en la que denunció que lo están “procesando por cargos inventados”.