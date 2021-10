AMLO asegura que no tiene información sobre presunta denuncia de FGR contra Peña Nieto, Videgaray y Anaya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró hoy, 19 de octubre de 2021, que no tiene información sobre una presunta denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Ricardo Anaya.

“Nada. Es que la fiscalía es independiente”, dijo al ser cuestionado al respecto durante su conferencia mañanera.

Reiteró que la FGR es autónoma y recordó que antes, aunque existía un procurador, quien decidía era el presidente.

“Entonces, son procesos que se tienen que ir dando, pero la fiscalía es autónoma”, dijo.

Recordó que él ha planteado que no debe haber persecución política, que no se deben de fabricar delitos y que justicia no venganza.

López Obrador recordó que desde que tomó posesión definió que en el caso de los expresidentes de México se debía preguntar al pueblo si quería que se les enjuiciara.

Señaló que durante su toma de posesión dijo que era partidario de ver hacia adelante, “que lo que teníamos que pensar era en no repetir lo mismo y que se debía castigar con más severidad, sobre todo a los que estábamos llegando si cometíamos los mismos errores o si había desviaciones o presuntos actos de corrupción. Y eso es lo que hemos hecho”.

Insistió en que tiene confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero y que éste va a actuar con rectitud.

“A veces, y aquí lo he expresado, me gustaría que se avanzara más, que no se tardaran tanto en todos los casos que se están ventilando en la fiscalía, pero bueno, también son procedimientos, hay que esperar a ver qué resuelve”.

Con información de Presidencia de la República

AAE