Anthony Fauci pide a México hacer más contra COVID-19 en entrevista exclusiva

Anthony Fauci, epidemiólogo de la Casa Blanca, indicó en una entrevista exclusiva con Noticieros Televisa que México debe implementar más medidas para contener la pandemia de COVID-19, pues la situación que enfrenta el país es muy seria.

Ésta es la conversación:

Ariel Moutsatsos: Doctor Fauci, muchas gracias por esta entrevista para Televisa.

Anthony Fauci, director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos: Es un placer. Es un gusto estar contigo.

Ariel Moutsatsos: ¿Qué piensa que haga falta hacer o qué no ha hecho Estados Unidos para mejorar, para aplanar la curva y mejorar la lucha contra el COVID-19?

Anthony Fauci: Queremos que el país se reactive, necesitamos que se reactive la economía, necesitamos que vuelva a haber empleos, pero para eso necesitamos reactivar de maneras cuidadosas y muy prudentes que se han delineado muy claramente en los lineamientos que emitió el grupo de trabajo de la Casa Blanca, del presidente, contra el coronavirus, en cuanto a pasar con prudencia de una fase a otra y a otra, entonces, lo que me gustaría es que no nada más en los estados donde ahora van aumentando los casos, sino incluso en los estados que van razonablemente bien, todos nos pongamos el cubrebocas, evitemos las muchedumbres, mantengamos la sana distancia, al menos 1.8 metros, evitar lugares como los bares, y algunos lugares de algunas ciudades de hecho están cerrando los bares, y que lleven la higiene de manos típica como el lavado de manos. Son cinco cosas muy sencillas que se pueden hacer y si todos lo hacemos cuidadosamente veremos en Estados Unidos un aplanamiento del repunte de casos y la protección de los estados que van así, que tal vez van empezando a subir; nos queremos asegurar de que no se vayan hasta arriba como ha pasado en algunos lugares del sur de nuestro país.

Ariel Moutsatsos: ¿Qué le preocupa más de la situación actual de Estados Unidos?

Anthony Fauci: Pues lo que más me preocupa es que conforme vamos intentando la reactivación, queremos asegurarnos de que se haga de manera cuidadosa y prudente y de que la gente acate las recomendaciones, porque si te fijas en algunos de los videos breves en la televisión, verás que son principalmente los jóvenes los que se juntan en los bares sin cubrebocas, situación perfecta para la propagación de la infección. Tenemos que bajar el valor inicial muchísimo, se está manteniendo a un nivel muy alto en Estados Unidos, estuvimos en los 20 mil nuevos casos diarios durante semanas al hilo y luego, cuando intentamos reactivar, sobre todo en los estados del sur, subió a 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil y hasta 70 mil. Hoy, o ayer, bajó a 59 mil. Tenemos que bajarlo muchísimo, muchísimo, que no sean decenas de miles sino unos 2 mil, es lo que nos conviene.

Ariel Moutsatsos: Estoy seguro de que está al tanto de la situación en México.

Anthony Fauci: Sí.

Ariel Moutsatsos: Van más de 44 mil muertos y se están reportando muchos menos casos de coronavirus de los reales porque las pruebas que hace México no son ni remotamente tantas como en Estados Unidos o en otros países.

Anthony Fauci: Claro.

Ariel Moutsatsos: ¿Qué le preocupa más de la situación? ¿Qué piensa de la situación en México y cómo afecta a la situación en Estados Unidos?

Anthony Fauci: Bueno, primero que todo, está claro que México tiene una situación muy seria, como lo sabemos nada más con las cifras. No tiene algunos, muchísimos de los activos e instalaciones de pruebas para hacer el tipo de identificación, aislamiento y rastreo de contactos. Yo por eso recomendaría exactamente lo que le acabo de recomendar a Estados Unidos: que en México intenten hacer cosas fundamentales que son relativamente fáciles de hacer como ponerse un cubrebocas de tela para empezar; evitar de ser posible congregarse en multitudes. Ahora bien, yo sé que algunos de los empleos y las cosas que tienen en México les hacen imposible evitar situaciones donde hay mucha gente, lo cual es tanta más razón para que se pongan cubrebocas. Y cuando estén en una situación que sí puedan controlar, que mantengan la distancia, la sana distancia, y que hagan tanta higiene de manos como puedan. Nada más con eso está garantizado que baje el índice de infecciones. Respecto a tu pregunta de la relación entre lo que pasa en México y Estados Unidos, este es un mundo interconectado. Hay más interconexión cuando hay cercanía física, como la que tenemos con México y con Canadá. Por eso, lo que pase en un país siempre influirá en el otro. Entonces, tenemos que adoptar la actitud de que en esto estamos metidos todos juntos, y si las cosas van bien en Estados Unidos irán mejor en México, si van mejor en México, eso le ayuda a Estados Unidos.

Ariel Moutsatsos: Muy en corto, ¿cuál es la situación general que prevé usted para el año entrante en cuanto a la evolución de la enfermedad?

Anthony Fauci: Pues espero que tengamos una vacuna para el fin de este año calendario y comienzos de 2021, empezamos con un ensayo de vacuna en fase 3 hace dos días, van llegando varias candidatas y creo que, con una combinación de buenas medidas de salud pública, así como una vacuna, espero que, para fin de año y comienzos de 2021, dentro de un año ya tengamos esto controlado, pero no hay garantías, porque en nosotros está poder adoptar las medidas de salud pública que son necesarias.

Con información de Noticieros Televisa

AAE