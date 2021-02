Ansiedad y depresión por pandemia aumentan consultas médicas

La pandemia tiene asustada y nerviosa a gran parte de la población, esto se refleja en los consultorios de las farmacias, donde muchos van por ansiedad, incluso llegan a sentir que ya no están respirando bien.

Esta doctora que atiende un consultorio de farmacia en Azcapotzalco cuenta que a diario está atendiendo entre cinco y siete pacientes que no tienen COVID-19, pero que solicitan la atención médica por sentimientos de angustia y ansiedad.

“A veces tengo la sala llena, me dicen, sabes que, no tengo nada, pero quiero que me revises porque ayer sentía que me faltaba la respiración. Esto se ve más ahora, porque hay algo contra los médicos que es el internet, se ponen a buscar, tengo tos, ¿qué tienes? Covid. Vienen con la ansiedad, con el miedo que ellos también lo tengan”, comentó María José Ramírez, doctora de farmacia.

Lo mismo pasa en este otro consultorio en la alcaldía Coyoacán, la médica a cargo asegura que no había visto algo así en sus 45 años de ejercicio.

“Hay señoras y señores, pero más señoras, se ve más en el sexo femenino, que vienen desesperadas diciendo que ya no están respirando; les digo ¡Cálmese! Al explorar campos pulmonares, frecuencia cardíaca, les digo, están bien, tomo temperatura, exploro en general todo, ya cuando les digo que todo está bien, respiran. Ha crecido el número por ansiedad, depresiones, piden que les de tratamiento o lo que sea”, informó Raquel Páez, Médico Cirujano.

También ha incrementado la solicitud de medicamentos, principalmente antidepresivos.

“Es muy común que nos lleguen pacientitos a preguntar. Nosotros aquí tenemos productos naturistas o herbolarios como la pasiflora, la valeriana, eso les ayuda mucho. Hay veces que es puro nerviosismo, no tienen nada”, dijo Martha Castellanos, Farmacéutica. “Para que tengan una idea, en tiempos normales todos los países desarrollados tienen un escenario de demanda para estos padecimientos. En nuestro país es del 15 por ciento, en términos generales, hemos subido al doble”, dio a conocer Antonio Pascual, Presidente Anafarmex.

La UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud desarrollaron un instrumento, encuestaron a 120 mil personas en meses recientes para conocer el impacto de la pandemia en la salud mental.

“La principal consecuencia ha sido la presencia de síntomas de ansiedad, así como situaciones de ansiedad, que no llegan a establecer un trastorno, y después de esto, la más importante ha sido depresión”, agregó el docto José Mendoza, Jefe de Servicios de Atención Psiquiátrica SSa.

La doctora María José, agregó que tiene pacientes completamente sanos, con valores normales, que al llegar a su consulta le dicen que se sienten mal, que no consideran que no los está revisando bien, pero ella confirma que no tienen nada.

“A veces hay personas que me dicen: nada más de verla, me tranquilicé”, finalizó la doctora Raquel Páez.

Con información de Susana López Peña

DMGS