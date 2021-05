Andrés “N”, feminicida de Atizapán, es imputable, asegura FGJEM

Las autoridades judiciales del Estado de México determinaron que Andrés “N”, el presunto feminicida de Atizapán, es imputable, aunque busca que se le determine alguna enfermedad mental.

Las entrevistas y los dictámenes realizados por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) determinaron que el hombre no tiene ningún problema para entender los actos de los que se le acusan.

Por lo tanto, indicaron que el hombre, de 72 años de edad, tiene la capacidad de comprender las consecuencias que trae la realización voluntaria de un acto ilícito.

Y ser responsable por el hecho que presuntamente cometió.

Las autoridades no descartan que el imputado pueda buscar, como estrategia de defensa, hacerse pasar como inimputable para recibir un castigo menor.

“Haciéndose pasar por inimputable, qué quiere decir esto, que tiene algún tipo de afectación mental o psiquiátrica y esto dejarlo fuera de la cárcel, esto es absolutamente imposible a partir de todo lo que se ha encontrado sobre Andrés N, no hay nada que nos diga que esta persona no tenía la capacidad de entender el significado de aquellas cuestiones que parece haber realizado. Vamos a tener indiscutiblemente una sentencia de condena, el ministerio público, y estoy segura que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, estaremos en coordinación para poder obtener una sentencia ejemplar en contra de Andrés N, no solamente por nuestra víctima la última persona que desgraciadamente se encontró sin vida en su domicilio, sino cualquier otra víctima que pudiésemos identificar”, informó Dilcya García Espinoza, Fiscal de Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.