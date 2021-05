Esposo de última víctima del feminicida de Atizapán narra cómo logró su captura

A dos semanas de la detención de Andrés “N”, feminicida serial en Atizapán, Estado de México, En Punto tuvo acceso a la declaración ministerial que dio a las autoridades el esposo de la última víctima de este hombre, un ex policía del municipio de Tlalnepantla, quien describe cómo fue que dio con el paradero de su esposa en la casa donde este sujeto asesinaba a sus víctimas.

La carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señala que a las 5 de la mañana del viernes 14 de mayo, Bruno Ángel vio por última vez a Reyna, su esposa, ella le dijo que acudiría al centro de la ciudad a comprar equipo para su negocio de celulares, acompañada de Andrés “N”, a quien conocían desde hace tres años, le decían ‘El Chino’.

A las ocho de la noche, Bruno regresó a su casa en la colonia San Juan Ixtacala, sus hijas estaban solas, llamó a Reyna por teléfono sin éxito, por lo que salió a la calle a buscarla. Cerca de las 11 de la noche llegó a la casa de ‘El Chino’, en la colonia Lomas de San Miguel, le dijo que no había visto a la mujer en todo el día.

Tras denunciar en el Ministerio Público, la ausencia de su esposa, al día siguiente en la noche, Bruno llegó de nuevo a la casa de Andrés, aunque lo encaró, siguió negando todo, por lo que Bruno Ángel se metió a la vivienda y caminó hasta la recámara; notó en el fondo unas cajas de cartón que ocultaban la entrada a un sótano, Bruno descendió, ahí encontró el cuerpo de su esposa desmembrado en cubetas.

Andrés “N” aprovechó la confusión para tratar de escapar, pero según los vecinos, policías municipales ya habían llegado al lugar y realizaron la detención.

“La verdad si ese señor no hubiera venido a buscar a ella, y él no hubiera tenido su habilidad como policía, tal vez él nunca hubiera encontrado a su esposa y ahorita este señor seguiría suelto”, comentó Gabriela, vecina de presunto feminicida.

Las autoridades judiciales del Estado de México determinaron que el presunto feminicida de Atizapán es imputable, aunque busca que se le determine alguna enfermedad mental como parte de una estrategia legal para obtener un castigo menor.

“Esto es absolutamente imposible, no hay nada que nos diga que esta persona no tenía la capacidad de entender el significado de aquellas cuestiones que parece haber realizado. Vamos a tener indiscutiblemente una sentencia de condena, no solamente por nuestra víctima la última persona que desgraciadamente se encontró sin vida en su domicilio, sino cualquier otra víctima que pudiésemos identificar”, afirmó Dilcya García Espinoza, Fiscal de Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.