Anaya se disculpa si lastimó a alguien en la interna del PAN

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, visitó una universidad jesuita, en Tlaquepaque, Jalisco. Ofreció una disculpa a quienes hayan resultado lastimados durante la selección interna del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia.

La decisión de formar una coalición entre los partidos pues implicó sacrificios fuertes en la vida interna de cada una de las fuerzas políticas […] si yo a alguien lastimé con alguna de mis acciones, por supuesto que le pido una disculpa”, dijo Anaya.

Se pronunció por abrir el debate nacional sobre la legalización de la mariguana en México… Con criterios técnicos, científicos y buscando que disminuya la violencia en el país.

Y sobre si aceptará la seguridad para los candidatos presidenciales, señaló que no, “no la requiero, francamente no la requiero […] lo que he dicho es que el que nada debe, nada teme y yo no tengo ni guarura, ni ningún tipo especial de seguridad, voy a seguir recorriendo el país y mi recomendación es que concentren sus esfuerzos en cuidar a los ciudadanos”.

Minutos después de iniciar el evento, en el auditorio de la universidad, un grupo de estudiantes exigía ingresar. Como el lugar ya estaba lleno no permitían el acceso.

Alrededor de 50 estudiantes gritaban desde afuera para que los dejaran entrar. Anaya suspendió el mensaje un par de minutos, mientras habilitaban lugares adicionales para que los estudiantes que estaban afuera pudieran entrar. Más tarde, cuando Anaya seguía hablando se escuchó un silbido. Anaya dijo que a él lo invitaron para dar una exposición amplia, pero que sería más breve.

Por la tarde se trasladó al municipio de Totatiche, donde encabezó una concentración ciudadana en la plaza principal.

(Con información de Jesús Barba)

tfo