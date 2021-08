Anaya reta a AMLO: ‘Me presento a declarar si tus hermanos me acompañan’; corresponde a la Fiscalía, responde el presidente

Ricardo Anaya, excandidato presidencial, retó al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al decir que se presentará a declarar si sus hermanos, Pío y Martín, también lo hacen, a lo que el mandatario respondió que le corresponde actuar a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez, que tus dos hermanos”, afirmó Anaya en un nuevo video publicado la mañana de hoy, 25 de agosto de 2021.

Anaya mencionó que los dos hermanos de AMLO, Pío y Martín López Obrador, han aparecido en videos en los que se les ve recibiendo dinero.

En la conferencia mañanera, López Obrador dijo que “de manera mañosa” Anaya quiere culparlo del proceso legal para evitar responder ante la justicia.

“En el caso de mis hermanos, igual, que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la Fiscalía. Ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer, eso era el tiempo en el que dominaban los ahora opositores”, expresó.

López Obrador pidió a la FGR transparentar el caso contra Ricardo Anaya, quien acusa al mandatario de querer encarcelarlo 30 años.

“Esto es un asunto de interés público, que a todos nos atañe, a todos nos importa. Ojalá y que la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya para que no quede en especulación, si no, me va a seguir echando la culpa a mí”, declaró el mandatario en su rueda de prensa en Veracruz.