Ricardo Anaya informa en video que recibió citatorio de FGR para audiencia por delitos que suman 30 años de cárcel

Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de México, informó, en un video publicado en redes sociales, que la Fiscalía General de la República (FGR) le envió un citatorio para una audiencia por delitos que suman hasta 30 años de cárcel.

“La Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Las ausencias empiezan por Zoom. ¿Sabes dónde se llevaría el final de la audiencia? En el Reclusorio Norte, en las instalaciones de la cárcel”, aseguró.

Según Anaya, se le acusa de varios delitos, que sumarían 30 años de cárcel.

“Sé perfectamente que si entro al Reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir”, afirmó.