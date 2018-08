AMLO y ANUIES firmarán acuerdo en favor de la educación, informó Andrés Manuel López Obrador tras una reunión privada con los rectores y directores que integran la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Al salir del encuentro, dijo en entrevista desde su vehículo que fue una reunión exitosa que tendrá como consecuencia la firma de un acuerdo.

“Muy bien, muy bien, la plática buena y en muy buenos términos […] Les puedo decir que hubo un buen entendimiento […] un buen entendimiento tanto con las universidades públicas como las privadas. […] Vamos a tener un acuerdo pronto, antes de que yo tome posesión vamos a firmar un acuerdo conjunto […] para mejorar la educación”, apuntó López Obrador.

Algunos de los 191 titulares de instituciones de educación pública y privada que fueron convocados al encuentro, también hablaron sobre los resultados.

Destacaron el compromiso del Presidente Electo López Obrador para mantener el presupuesto que tienen actualmente y aumentarlo conforme a la inflación.

“Nos dieron tranquilidad porque nos dijeron que viene un presupuesto similar e incluso con alguna forma de indexarlo a la inflación […] Sí va a haber un acuerdo y lo vamos a tener antes de que tome posesión el Presidente”, dijo Eduardo Peñaloza, rector de la UAM.

También comentaron sobre la propuesta para que la educación sea gratuita en todos los niveles, incluyendo la universidad.

“En forma general tanto los rectores como el Presidente Electo básicamente insistieron en que tenía que haber un equilibrio entre cobertura y calidad, que ninguno de los 2 ejes podía ser abandonado porque si no, no se podía tener una cobertura total sin tener calidad y por otro lado si la calidad era muy buena pero no había cobertura el impacto era limitado, pero se quedó a ese nivel de discusión”, señaló José Mustre de León, director general del CINVESTAV.

Finalmente, coincidieron en calificar positivamente el plan de otorgar becas a los estudiantes para evitar la deserción.

La reunión, realizada en las oficinas de la ANUIES, duró poco menos de 2 horas, tras lo cual, López Obrador se retiró para continuar con sus actividades privadas.

