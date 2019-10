AMLO: No puede haber zonas exclusivas de la delincuencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este viernes que no puede haber zonas exclusivas de la delincuencia en el país.

No hay aceptación de que no se puede entrar a una región del país donde domine la delincuencia. Yo por eso visito todo el país, voy a todos los municipios y no llevo guardaespaldas y así todos los ciudadanos tenemos que transitar con libertad, con seguridad por todo el territorio y que no nos intimiden”, dijo durante su conferencia matutina desde Puebla.