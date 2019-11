AMLO convoca al Zócalo a mexicanos que rechazan corrupción, el 1 de diciembre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), convocó a los mexicanos a reunirse en el Zócalo capitalino para el informe presidencial que dará este 1 de diciembre del 2019, luego de que el reportero de “Pasión México” le pidió convocar a un millón y medio de mexicanos para demostrarle a grupos conservadores que su gobierno recibe el respaldado del pueblo.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el reportero queretano Bernabe Adame, del medio de comunicación “Pasión México” le expresó su admiración al presidente de México levantarse tan temprano y trabajar sin descanso.

El periodista le dijo: “También el hecho de que esté paradito ahí mientras nosotros no nos paramos ni siquiera para hacerle la pregunta. Esa lucha incansable que tiene para los que menos tienen para hacer de México un mejor México, un México más igual hizo que se ganara mi cariño”.

El reportero comentó que durante sus transmisiones siempre mencionan que con la 4T con México sin condiciones por lo que está con AMLO sin condiciones.

El periodista refirió con condiciones pilotos, medios de comunicación y columnistas lo apoyarían, incluso aquellos que se han declarado abiertamente para un golpe de Estado.

Tras las palabras del reportero, el presidente López Obrador declaró: “Bueno esa es la convocatoria, no tantos, pero invitar a que nos acompañen en el Zócalo”.

El mandatario le agradeció al reportero y le aseguró que su gobierno trabaja para transformar a México.

Agradecerte mucho por la forma en que los expresaste. Yo siento mucho apoyo de la gente, mucho apoyo del pueblo, me lo dicen donde quiera que voy, me piden que no me desanime, que siga adelante, me mandan a decir eso todos los días, que no aflojemos el paso, que debemos de seguir adelante para transforma a México, que no nos detengamos”.