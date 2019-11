Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 22 noviembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 22 de noviembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde anunció una gira por Morelos, para “recoger los sentimientos de la gente”. También agradeció a la Cámara de Diputados haber aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.

El presidente confirmó que enviará al Senado la terna para nombrar nuevo ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que está conformada por tres mujeres: Margarita Ríos-Farjat, Ana Laura Magaloni Kerpel y Diana Álvarez Maury.

Dijo que no hay línea para designar al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que los senadores decidirán con base en las trayectorias de las tres candidatas. Afirmó que no hay palomas mensajeras de Presidencia.

Cuestionado sobre quién ocuparía el lugar de Margarita Ríos-Farjat en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) si es electa para la Suprema Corte, dijo que debe esperar a que el Senado decida.

López Obrador agradeció a los diputados haber aprobado el presupuesto para 2020 y garantizar recursos para el desarrollo, para sectores que necesitan apoyo, como personas con discapacidad, estudiantes pobres, campesinos.

También afirmó que habrá recursos para escuelas, para proyectos como el Tren Maya, carreteras y caminos rurales.

Sobre la aprobación del presupuesto en una sede alterna por las protestas de campesinos, dijo que todos tienen derecho a protestar, pero “el que nada debe, nada teme”.

AMLO señaló que no hay aumento de la deuda pública en términos reales y no tenemos déficit.

Sobre el rechazo del Instituto Nacional Electoral (INE) al recorte mil 072 millones de pesos a su presupuesto, AMLO dijo que los partidos políticos deben aprobar una reforma para disminuir el dinero que reciben, si hace falta para ayudarle al INE

Dijo que el gobierno ahora se tiene que apretar el cinturón, incluido el INE. Denunció que los consejeros electorales ganaban hasta 300 mil pesos mensuales y esperaban una pensión equivalente al sueldo que recibían en activo.

Afirmó que la Presidencia redujo su gasto, de 3 mil 600 mdp en 2018 a 800 mdp este año.

López Obrador dijo que analizan dónde puede haber inversión privada, que no todo debe ser con recursos públicos. Afirmó que está creciendo la inversión extranjera.

Y nos importa mucho, mucho (…) que no se una, que no se junte el asunto político-electoral de Estados Unidos con la aprobación del tratado”.

Reiteró su llamado, respetuoso, a los legisladores estadounidenses para no mezclar esos temas, que no se contamine.

Cuestionado sobre los señalamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos respecto al nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que respeta esa postura.

Reiteró que son los conservadores y sus voceros los que están en contra, que es la postura del Partido Acción Nacional (PAN) secundada por los medios de información, “pero eso es un asunto del Senado”.

López Obrador insistió que ya no se paga para que los medios se callen o aplaudan, son completamente libres.

No nos oponemos a la crítica, pueden hacer todos los cuestionamientos (…) tenemos ahora las benditas redes sociales y hay ejercicio de la réplica, que antes no se tenía”.

Añadió que confía en sus funcionarios, como lo hace en el caso de Rocío Nahle, que resuelve el proyecto de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Reiteró sus críticas a los expresidentes que se unieron a empresas privadas relacionadas con temas energéticos al dejar la Presidencia de la República. Dijo que ayudaban a estas empresas, formaban parte de los procesos de privatización y entregaban información privilegiada, preferente.

López Obrador afirmó que está por terminarse la carretera de concreto de Estación Don a Nogales y se está trabajando en infraestructura para todas las ciudades de la frontera norte.

Aseguró que su gobierno no abandonará el proyecto de los estadios y se analiza el proyecto para modernizar el puerto de Guaymas, destacó que por ahí pasa uno de los gasoductos contemplado en el acuerdo recién alcanzado con empresas extranjeras.

Sobre los actos de violencia en contra de las mujeres a nivel nacional y en Sonora, en particular, dijo que su gobierno atiende el tema para no permitir esos crímenes.

Durante la conferencia, un reportero que se identificó como representante de un medio de comunicación en Querétaro agradeció al presidente López Obrador por su labor, que calificó de incansable. Pidió a AMLO hacer una convocatoria amplia para que todos se unan al festejo del 1 de diciembre y celebren la transformación pacífica.

El presidente sonrió y dijo que el reportero hizo la convocatoria, pero añadió que están invitados todos los mexicanos a favor de la transformación y en contra de la corrupción.

AMLO señaló que los conservadores no se han podido articular con este cambio.

Vamos a unirnos para que no se detenga el combate a la corrupción (…) para que ya no sigan gobernando los corruptos, vamos a unirnos para que no haya desigualdad producida por la corrupción que imperaba, ese es el tema de fondo”.