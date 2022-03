AMLO urge a proteger los bienes de la nación de intereses particulares en 84 aniversario de la Expropiación Petrolera

Al conmemorar el 84 aniversario de la Expropiación Petrolera, en un acto realizado en el interior de la refinería “Lázaro Cárdenas”, de Minatitlán, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfatizó la urgencia de proteger los bienes nacionales de intereses particulares.

Dijo que, así como en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas del Río protegió al país y el uso del petróleo como motor del desarrollo nacional, ahora debe hacerse lo mismo con la energía eléctrica.

“El general Cárdenas no se equivocó al nacionalizar el petróleo para convertirlo en palanca del desarrollo nacional. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo y no permitir que intereses particulares, nacionales o extranjeros, se apoderen de lo que es del pueblo, de lo que es de la nación. El 84 aniversario de aquella gesta histórica no sólo nos encuentra, y debemos de sentirnos orgullosos, en pleno rescate de nuestra industria petrolera, sino también en una lucha por recuperar el control de la nación sobre la industria eléctrica, tanto para garantizar la soberanía energética del país como para tener un abasto de electricidad estable, confiable y a precios justos… Sigamos rescatando la industria eléctrica y la industria petrolera”, mencionó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.