AMLO pide difundir ubicación de casillas para Consulta de Revocación de Mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la ciudadanía difundir la ubicación de casillas para la Consulta de Revocación de Mandato con el objetivo de fomentar la participación y exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) que se apure a informar dónde se van a instalar.

López Obrador calificó como antidemocrática la actuación del INE y afirmó que al no difundir la consulta el órgano autónomo está conspirando contra la democracia.

El Presidente de México reprobó que hasta el día de hoy no se sabe dónde se instalarán las casillas y, aseguró, que estos puntos de votación no llegarán a los lugares más apartados del país.

Reiteró que respetará el resultado de la Consulta de Revocación de Mandato aun cuando no participe el 40% del padrón electoral.

“Estamos hablando de 35 millones de ciudadanos para que sea legal. Pero yo estoy planteando y es mi compromiso, además es una convicción que, aunque no se llegue al 40% me voy porque ¿de qué sirve un Presidente si no tiene respaldo popular? (…) Este no es un asunto nada más legal, es un asunto moral, es un asunto político. ¿Para qué sirve un presidente sin autoridad moral, sin autoridad política?”, aseveró.