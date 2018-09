Andrés Manuel López Obrador tendrá oposiciones genuinas en México, afirmó el historiador mexicano Lorenzo Meyer en la mesa de Despierta con Loret.

Todo sistema democrático necesita oposición y en México López Obrador la va a tener. Todas las oposiciones van a ser genuinas. Tiene un montón de enemigos, no digo quienes, pero le van a estar recordando y obstaculizando su Gobierno, básicamente dentro de México”, destacó Meyer.

El historiador enfatizó que ésta es la primera vez que se va a intentar un cambio de régimen por la vía pacífica, pero habrá confrontación.

AMLO tendrá oposiciones genuinas en México, afirma Lorenzo Meyer. (Noticieros Televisa)

Cuestionado sobre si López Obrador intentará eliminar a la oposición y si tolerará la crítica respondió:

Sí habrá tolerancia a la crítica. Sugiero echarle un vistazo a la biografía de Andrés Manuel. Gobernó la Ciudad de México y varios años. ¿Acabó con la oposición en la Ciudad de México, la eliminó, intentó eliminarla? No. No se puede, porque México es un país muy plural, es una sociedad llena de contrastes, no se puede, aunque quisiera”.