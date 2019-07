AMLO dice desconocer que servidores públicos tienen sueldos precarios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que desconoce el supuesto estado de precariedad en el que laboran los servidores del Gobierno federal. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente fue cuestionado por una reportera acerca de las condiciones laborales de los servidores públicos.

López Obrador señaló que hay que revisar cuánto están ganando los servidores públicos del Gobierno Federal, procurando que ganen bien, pero sin que haya sueldos elevadísimos.

López Obrador aseguró que se revisará la situación de los servidores públicos, a los que calificó como “trabajadores muy entregados”.

Afirmó que la mayor parte de los servidores de la nación son hombres y mujeres con convicción y principios, que están trabajando porque tienen compromiso con el pueblo de México.

Dijo desconocer que los servidores públicos laboran en condiciones de precariedad. Aseguró que muchos de ellos vienen de “la lucha social y están por convicción, por principios”.

El presidente López Obrador enfatizó que el gobierno no es para ganar sueldos elevados. Dijo que eso se puede lograr y es legítimo en el sector privado.

Quien quiera ganar sueldos elevados, peor aún, el que quiera hacer dinero en el gobierno está equivocado, no es el lugar para disfrutar de los cargos. El gobierno es servicio, es la justa medianía, como decía Juárez, aprender a vivir en la justa medianía, lo básico, pero no es para ambiciosos, no es para decir ‘ya la hice, me colé…tengo una buena palanca y voy a trabajar en aduanas’”.