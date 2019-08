Abrazos no balazos, dice AMLO tras tiroteo en El Paso, Texas

En Huetamo, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que seis mexicanos fallecieron y siete más resultaron heridos en el tiroteo registrado este sábado en un centro comercial de El Paso, Texas.

Más tarde, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reportó que la cifra de connacionales muertos se elevó a siete y seis continúan heridos.

El presidente envió sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.

“Hoy desgraciadamente ya el informe que dio el FBI, que no querían que se conociera porque entendemos están haciendo las investigaciones, lo lamentable es que se confirma que son seis mexicanos los que perdieron la vida, y siete heridos en El Paso, Texas. Nuestro abrazo, nuestra sincera solidaridad para los familiares de las víctimas. Hemos estado pendientes desde que sucedieron estos casos lamentables, hemos estado al tanto, he estado dando instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, y al cónsul que tenemos en El Paso, Texas. Ya se avisó a los familiares, se les pidió también a los gobernadores de donde son originarias las víctimas, que se ayude en todos estos momentos difíciles”, dijo el presidente López Obrador.

El presidente definió la postura de su gobierno ante el suceso. México, dijo, mantiene su respeto al principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.

“Le pedí a Marcelo Ebrard que, a pesar del dolor, de la indignación, actuemos con mucha responsabilidad. En Estados Unidos hay elecciones, están en campaña, hay un proceso electoral, y nosotros no queremos inmiscuirnos en asuntos internos de otros países, vamos a seguir manteniendo los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Desde luego que lamentamos estos hechos y reafirma nuestra convicción de que no deben de enfrentarse los problemas sociales con el uso de la fuerza y con la incitación al odio”, señaló Andrés Manuel López Obrador.

La fraternidad humana, dijo, es el camino

“Tenemos que buscar resolver en todas partes nuestros problemas con la fraternidad universal aplicando esa frase bíblica, pero también utilizada desde antes de Jesucristo, esa frase según la cual debemos de ayudarnos unos a otros, la frase del amor al prójimo, nada por la fuerza, nada por la violencia, tenemos que serenar a los países, al mundo con la justicia. Tenemos que lograr la paz eso es lo más importante, nada del uso de armas de fuego, armas destructivas; amarnos, querernos, unos con otros, no odiarnos, hacer a un lado la discordia, buscar siempre lo de la unidad de todos los seres humanos. Abrazos, no balazos, ésa es nuestra postura”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

Ante personal médico y pobladores de Tierra Caliente, adelanto que Michoacán será el primer estado en el que se buscará federalizar la educación, es decir, que los maestros de escuelas públicas locales pasen a la nómina del Gobierno Federal.

