Todo lo que se sabe, hasta ahora, sobre el tiroteo en El Paso, Texas

La mañana del sábado, al menos 20 personas murieron y 26 más resultaron heridas, tras el tiroteo registrado en una tienda Walmart, ubicada en el centro comercial Cielo Vista, en el Paso, Texas.

Tras el tiroteo una persona fue detenida. Se trata de Patrick Crusius, un joven, de 21 años de edad, quien es originario de Allen, Texas.

El tirador, quien fue estudiante de la Collin College, condujo su automóvil por más de nueve horas hasta llegar a El Paso.

Al momento del ataque cerca de 2 mil clientes y 100 empleados se encontraban al interior de la tienda Walmart, tal y como lo informó Roberto Gómez, vocero del Departamento de Policía de El Paso.

El agresor, quien se entregó a las autoridades, ejecutó el ataque con un rifle de asalto AK 47. Tras su arresto, el cual se produjo sin un solo disparo de por medio, fue trasladado a la cárcel del condado de El Paso.

Autoridades realizan operativo por tiroteo en centro comercial de El Paso. (EFE)

Patrick Crusius, de acuerdo a información de Greg Allen, jefe de la Policía de El Paso, habría publicado un manifiesto en Internet, en el que se pronuncia en contra de la que llama “invasión hispana de Texas”.

Las autoridades federales de Estados Unidos aseguraron, este domingo, que están tratando la investigación del tiroteo como un caso de “terrorismo doméstico” y “delito de odio”.

El fiscal del distrito de El Paso, Jaime Esparza, anunció que buscará la “pena capital” para el hombre acusado de la matanza, que además dejó por lo menos 26 heridos.

Entre los fallecidos en el tiroteo se encuentran tres mexicanos, tal y como lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador por medio de un video, en el que envió sus condolencias a las víctimas de este ataque.

Además de los tres mexicanos fallecidos, cuya identidad no ha sido revelada, nueve connacionales resultaron con heridas de diversa consideración. Así lo informó el canciller Marcelo Ebrard este domingo.

Los heridos identificados hasta el momento son:

– Mario de Alba Montes ,45 años, de Chihuahua, recibió balazo en la espalda.

– Olivia Mariscal Rodríguez, 44 años, Chihuahua, herida en el pecho y la mano.

– Erika de Alba Mariscal, de 10 años, herida en la pierna, se encuentran en el Hospital UMC El Paso, Texas.

– Los otros tres mexicanos heridos están recibiendo atención médica en el East Side, dos hombres y una mujer, de Torreón Coahuila y de Ciudad Juárez, Chihuahua.

– Tres más no han sido identificados por las autoridades.

Elementos de la Policía de El Paso, Texas, durante operativo tras tiroteo en centro comercial. (Reuters)

Ebrard también señaló que México tomará acciones legales “prontas, expeditas y contundentes” para exigir la protección de sus ciudadanos en Estados Unidos

El presidente Donald Trump calificó lo sucedido en El Paso como un acto de cobardía, a la vez que de envió sus condolencias al pueblo de Estados Unidos.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….

El vicepresidente Mike Pence también recurrió a su cuenta de Twitter para compartir su postura ante lo sucedido en El Paso, una localidad cuya población hispana asciende al 80%.

We mourn with those who lost loved ones in El Paso and Dayton & are praying for the injured and the families. There is no place in America for acts of violence, hatred and racism. We condemn these evil acts & stand with the people of Texas and Ohio. May God bless you all.

— Vice President Mike Pence (@VP) August 4, 2019