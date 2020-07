AMLO: Si AHMSA no devuelve dinero por sobreprecio de Agronitrogenados, no habrá concesión

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que si Altos Hornos de México (AHMSA) no devuelve los 200 millones de dólares que se pagaron de sobreprecio por la planta de fertilizantes Agronitrogenados, no tendrán ninguna concesión en el proceso legal abierto contra la empresa.

El mandatario mexicano señaló que esa reparación del daño podría ayudar a los implicados.

No hay ningún problema, si no se devuelve el dinero sencillamente no hay acuerdo, nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron”, dijo AMLO.