Se debe continuar moralizando a México y atender origen de la violencia: AMLO, tras riña en estadio Corregidora

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puntualizó que se debe continuar moralizando a México, atendiendo el origen de la violencia, luego de la riña registrada en el estadio Corregidora de Querétaro, que dejó más de 20 personas lesionadas.

El presidente refirió que antes se pensaba que sólo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la violencia en México.

Denunció que los delincuentes se infiltraron anteriormente en los más altos niveles del gobierno y que la delincuencia organizada y la de cuello blanco se nutrieron mutuamente.

López Obrador insistió en que la paz es fruto de la justicia y que hay que atender las causas, ombatir la desigualdad económica y social, atender a los jóvenes, luchar contra la corrupción y fortalecer a las familias.

Aseguró que el proceso de transformación está empezando a dar frutos pero tomará tiempo porque es un proceso de transición en donde lo anacrónico, del viejo régimen, no acaba de morir.

Reiteró en la necesidad de moralizar a México y en insistir en que “sólo siendo buenos podemos ser felices”.

López Obrador también cuestionó las versiones en redes sociales que hablaban de 17 muertos al señalar que es la misma cifra de fallecidos que se especuló en la presunta masacre durante un funeral en San José de Gracia, Michoacán.

El mandatario descartó responsabilizar al gobernador Mauricio Kuri, del Partido Acción Nacional (PAN).

Aun así, pidió reforzar la seguridad en los accesos de los estadios antes y después de los partidos.

“Eso es lo que hay que seguir haciendo y un llamado a que no se opte por la violencia, que eso es lo más inhumano que puede haber y que sigamos atendiendo a los jóvenes porque no podemos resolver los problemas si no se va a las causas”, mencionó.