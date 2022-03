Suman 26 heridos por violencia en Estadio Corregidora; hay 3 personas graves

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que suman 26 personas heridas por la violencia que protagonizaron aficionados de los clubes Atlas y Querétaro en el Estadio Corregidora; detalló que tres de ellos se encuentran graves.

En conferencia de prensa matutina, Mauricio Kuri indicó que de los 26 lesionados -dos son mujeres y 24 hombres- diez se encuentran delicados, tres se reportan muy graves y el resto permanecen estables.

El gobernador calificó como una tragedia los actos violentos en el estadio, a pesar de que no se registran muertos hasta el momento.

“Es una tragedia porque, aunque no hay muertos no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice”, refirió.

Informó que ayer sábado 5 de marzo del 2022 iba a realizar un viaje de trabajo a Europa para generar empleos en la entidad, sin embargo, lo tuvo que posponer por estos hechos violentos en el estadio La Corregidora.

Recordó que visitó a los lesionados en el Hospital General donde seguirán siendo atendidos.

Anunció que se revisarán todas las actuaciones públicas y privadas para determinar responsabilidades por la acción o por omisión ante estos hechos violentos.

Aseguró que se castigará a quien se tenga que castigar y anunció siete medidas para que su gobierno sancione a los responsables de la violencia en el Estadio Corregidora.

He instruido al secretario de Seguridad pública estatal y al coordinador de Protección Civil que me brinden información señalando las omisiones que pudo haber incurrido la autoridad, la seguridad del estadio.

El mandatario local reconoció que el Estado de fuerza pública fue insuficiente y no se actuó con la prontitud que se ameritaba por lo que ya se está haciendo la investigación correspondiente.

Pidió a todos los cuerpos de seguridad de investigación, a los integrantes del Poder Judicial, con todo respeto a su independencia, que tienen la máxima prioridad a esclarecer estos hechos.

“Yo me quiero dirigir a ti criminal no me importa donde estés, donde hayas nacido o donde te estés escondiendo. Voy a dar contigo, lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el país, lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad, pusiste en riesgo a las familias que quieren disfrutar de un evento deportivo. Voy a dar contigo no mereces estar en las calles queretanas, no vas a estar más”, dijo Mauricio Kuri.