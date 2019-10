AMLO celebra renuncia de Romero Deschamps y el fin de una era en sindicato petrolero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la renuncia de Carlos Romero Deschamps y el fin de una era en el sindicato petrolero sin violencia.

Además, el mandatario comparó la renuncia de Romero Deschamps con la del ministro Eduardo Medina Mora.

Lo que se hizo en el caso de la Corte, y ahora en el sindicato, hay que ver si tienen cuentas pendientes, o hay denuncias, los servidores públicos, los dirigentes sindicales. No involucrar a la institución sino hacerse a un lado pedir licencia o renunciar y enfrentar el tema personal en la Fiscalía que es autónoma que es independiente, entonces qué bien que se están dando estas cosas”.

Señaló en su conferencia matutina que la renuncia Romero Deschamps se pone fin a una era en el sindicato petrolero, porque también hay una nueva realidad y un nuevo marco legal, donde se respeta el voto de los trabajadores para elegir a sus representantes y no hay injerencia del Gobierno federal en la vida interna de los sindicatos.

No debe haber sindicatos de Estado, no debe el gobierno poner o quitar a líderes sindicales como era la mala costumbre, tienen que ser los trabajadores, tiene que haber libertad, democracia sindical, trasparencia en el manejo de los fondos, de las cuotas de los trabajadores que haya honestidad en el manejo de las cuotas y de todas las actividades al interior de los sindicatos que se informe constantemente a los trabajadores, no permitir la corrupción”.