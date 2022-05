AMLO revelará listado de plazas para médicos; ofrece contratación inmediata y mejores sueldos

Tras la polémica generada por la contratación de 500 médicos cubanos en México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que revelará el listado de plazas para médicos disponibles, y ofreció una contratación inmediata con mejores sueldos para estos trabajadores de la salud.

López Obrador aseguró que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se repiten durante años las convocatorias para especialistas y estas no son ocupadas.

Reiteró que se contrataron a médicos cubanos porque se necesitan.

El Presidente de México agradeció al gobierno de Cuba ya los médicos cubanos “por su solidaridad”.

“Imagínense si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que non falte la medicina y que se garantice el derecho constitucional a la Salud, que deje de ser letra muerta y no tengo médicos, de Cuba, de Estados Unidos o de Francia, pero que la gente sea atendida”, refirió.