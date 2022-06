‘Presenten pruebas’, reta AMLO a senadores de EU que lo acusan de vínculo con el narco

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), retó a los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz a que presenten pruebas de sus acusaciones sobre un presunto vinculo entre él y grupos del narcotráfico en México.

López Obrador aseguró tener pruebas de que al senador Ted Cruz le han dado dinero los grupos que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos.

El Presidente de México aseveró que Ted Cruz recibió por parte de la Asociación Nacional del Rifle en el 2021 alrededor de 120 mil millones de dólares.

“Una nación, un gobierno no puede ser rehén de intereses personales o de grupos, no se puede guiar por ideologías, por dogmas, por odios, y mucho menos los llamados representantes populares pueden medrar con el dolos, con el sufrimiento de los pueblos”, refirió.

AMLO cuestionó ¿Cuál es su vinculación con el narcotráfico en México?

“Yo no soy Felipe Calderón . Aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes sino a muchos que votaron por él. Pero hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia; es de sabios cambiar de opinión y la verdad nos hará libres”, comentó.

López Obrador pidió a los mexicanos que viven Estados Unidos tomar nota y dejar de apoyar a “gente de malas entrañas”, que no tiene ideales ni principios y actúan de mala fe.

“Ojalá nuestros paisanos tomen nota porque antes no se hablaba de estos temas y por eso maltrataban al mexicano, maltrataban al migrante y hacían lo que querían, porque no había información, para que ya no se esté apoyando gentes de malas entrañas, que no tiene ideales, que no tienen principios, que actúan de mala fe”, expresó.