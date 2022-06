AMLO: Conferencia mañanera de hoy 8 de junio de 2022

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy, 8 de junio de 2022, del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se realiza desde Palacio Nacional.

AMLO habló sobre la extradición del exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, y dijo, que corresponde a las autoridades estatales juzgarlo, por lo que se debe estar pendiente del proceso.

Acerca de las peticiones para que el gobierno federal atraiga el caso del exgobernador de Chihuahua, López Obrador señaló que se debe confiar en que van a hacer las cosas bien las autoridades locales.

“Ya no es el tiempo de antes, no es de que hacen una maniobra para favorecer a alguien, porque hay línea política y ya pueden resolver cualquier cosa, no, si no actúan con rectitud, hay denuncia pública, no hay impunidad para nadie, trátese se quién se trate”, comentó.