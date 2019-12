AMLO responde a la entrega de frijol con gorgojo en Guerrero

El pasado 19 de noviembre En Punto presentó un reportaje de Fátima Monterrosa sobre semillas de maíz que la Secretaría de Agricultura entregó a campesinos con tres meses de retraso, tenían plagas y no eran aptas para las zonas en donde se repartieron.

Este viernes, en su conferencia matutina, se le cuestionó al presidente López Obrador sobre el reparto de apoyos a comunidades de bajos recursos.

“Un poquito, nada más. Yo pondría en entredicho que ya no hay esto de reparto de frijol con gorgojo”, dijo el presidente

-Hace unas semanas atrás Televisa publicó un reportaje de la compañera Fátima Monterrosa, en donde la Secretaría de Agricultura repartió maíz con gorgojo en la sierra de Guerrero, señaló el reportero.

“Hay que ver la fuente”, dijo el presidente López Obrador.

-Los propios ejidatarios los campesinos lo documentaron, agregó el reportero

“Sí, puede ser, pero no es la regla, puede ser la excepción porque hay inercias. ¿Qué es lo que venimos diciendo? Que estamos en periodo de transición, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Así estamos, pero no hay duda de que vamos a la transformación, al cambio”, apuntó López Obrador.

