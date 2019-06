AMLO: Reforma electoral estará en la agenda hasta después de la consulta sobre revocación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la reforma electoral no formará parte de su agenda sino hasta después de que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación de mandato.

El mandatario mexicano aclaró que la reforma electoral no fue un compromiso para la primera mitad de su gobierno.

Indicó que eran otras las leyes que se necesitaban cambiar.

Por ejemplo me interesaba muchísimo que la corrupción se considerara como delito grave y eso ya se logró, me importaba mucho la Guardia Nacional y se logró, me importaba mucho la extinción de dominio y ya se logró, me importaba mucho el terminar con los fueros y ahí vamos, me importaba mucho la austeridad, me importaba mucho la ley para que nadie gane más que el presidente de la República y bajar los sueldos, entonces, esos son los ajustes al marco legal, no planteé nada en lo electoral”, declaró López Obrador .