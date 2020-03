AMLO: Rechifla en Tabasco fue para humillarnos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las rechiflas y abucheos de este fin de semana en Macuspana, Tabasco, fueron para humillarlos.

López Obrador estuvo este fin de semana en su natal Tabasco y en Macuspana, los abucheos y reclamos de los asistentes contra varias autoridades locales, hicieron que el presidente por poco y abandonara el lugar.

El último de los diálogos con comunidades indígenas de Tabasco, en la comunidad de San Carlos, fue tenso desde el inicio. Las peticiones de Francisco García Ríos, autoridad tradicional yokot’an y ch’ol, fueron acalladas por los gritos de los asistentes.

Durante el discurso del gobernador Adán Augusto López, los reclamos y abucheos por el tema de las tarifas eléctricas en el estado no cesaron.

Es la hora de estar unidos. Los tabasqueños sabremos ser agradecidos con quien les tiende la mano. Estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Pasaron muchos años; finalmente, con todo y los errores de implementación, Tabasco tiene un borrón y cuenta nueva y una tarifa baja. Ahora nos toca hacer la última parte, que no haya tarifa de invierno ni tarifa de verano, que haya una tarifa que beneficie todo el año a los tabasqueños. Ese es nuestro compromiso”, señaló Adán Augusto López, gobernador de Tabasco.

Los reclamos venían no solo para el gobernador, también para el presidente municipal de Macuspana, Roberto Villalpando Arias, y de trabajadores de Pemex reclamaron cambios en la dirigencia sindical de la sección 14.

Al tomar la palabra, el presidente López Obrador dijo:

Quiero aprovechar este momento para pedirles que analicemos las cosas, y que podamos hacer la diferencia entre la politiquería, la grilla, y la tarea que tenemos todos de transformar a México, porque a veces por la grilla, por la politiquería, parece que no estamos haciendo nada. Falta todavía y yo les aseguro que vamos a transformar a México, pero lo único que quiero es que piensen en eso, no en la grilla, no en el individualismo”.