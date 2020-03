AMLO presenta programa de mejoramiento urbano en Macuspana

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó su natal Macuspana, Tabasco, para presentar el programa de mejoramiento urbano anunció obras para llevar agua a la comunidad de San Carlos.

Te recomendamos: AMLO capta en video ataque de lagarto a jaguar

“Claro que se haga a un lado la politiquería, la grilla. Vamos a trabajar en bien del pueblo, en bien de las comunidades y les comento que me acompaña Román Meyer, que va a llevar a cabo un plan de desarrollo para que se mejoren las condiciones de todos los pueblos de esta región, que no falte el agua, que, si es necesario hacer un acueducto y traer el agua del río Tepetitán para que no falte el agua aquí en San Carlos, ese es mi compromiso”, dijo.