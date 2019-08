Próximo libro de AMLO no se llamará ‘Economía Moral’; coincide con obra estadounidense

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo en su conferencia de prensa matutina de este martes que su próximo libro ya no se llamará ‘Economía Moral’, ya que coincide al de una obra literaria estadounidense.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal argumentó que su nuevo escrito llevará otro título, “estoy pensando ahora en el nuevo nombre, me está gustando el ponerle ‘La moralización de la economía'”.

Andrés Manuel López Obrador comentó que el libro la ‘Economía Moral’ es de un economista estadounidense y detalló que por ello no puede llamar así a su nuevo escrito.

Supe ayer de un libro que se llama así, ‘Economía moral’, de un economista estadounidense. Me hicieron una reseña, lo voy a buscar, pero ya no puedo ponerle así al libro. Esto me pasó hace como 20, 25 años, cuando escribí un libro que le puse ‘Entre la historia y la esperanza’”, destacó AMLO.