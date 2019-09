Me gustó la actitud digna de algunos adversarios, responde AMLO sobre Grito de Independencia

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, habló en su conferencia de prensa matutina de este martes sobre su experiencia en la ceremonia del Grito de Independencia, el primero de su Presidencia, y dijo que le “gustó mucho la actitud digna de algunos adversarios”.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal comentó que el compromiso que tiene con el pueblo de México es que no ´puede fallar y no debe fallar’, además deseó que la gente esté feliz y que cada vez se sufra menos.

“No hay que olvidar de dónde venimos, por lo que luchamos y no dejarnos atrapar por la parafernalia del poder no marearnos y actuar con el protocolo republicano no el de su alteza serenísima sino el del siervo de la nación de Morelos, hay que estar muy pendientes de eso y actuar con humildad”, comentó el presidente.

El presidente de México comentó que el pueblo de México es extraordinario, “le profeso un profundo amor y no es cierto lo que algunos sostienen que el pueblo es mal agradecido”.

“Amor con amor se paga y por eso no vamos a fallar y a seguir trabajando para sentar las bases de la transformación, manifestó.

Al hablar del apoyo que la población le manifestó durante el Grito de Independencia y de los comentarios positivos de algunos de sus opositores, el Ejecutivo federal dijo que “si tenemos el propósito de que progrese el país con justicia, que haya crecimiento con bienestar, lo importante es que haya unidad y justicia con libertades.

“Si coincidimos en eso, en garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, a que nunca se piense en el autoritarismo, en la mano dura, ni siquiera en la mano blanda, nada de dictadura, sino construir una auténtica democracia, sobre eso nos entendemos, asentó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la democracia es pluralidad y debate, pero al mismo tiempo unidad y respeto.

Reiteró su compromiso con el pueblo de México, “estoy dedicando estos años, cinco que me faltan, por entero a la causa pública, voy a seguir trabajando y siempre he pensado que para el servicio público es importante el trabajo, levantarse temprano, muy temprano se reparten los pedacitos de suerte; es importante la constancia, la atención permanente a los asuntos.

