AMLO: Está establecido en la ley que en 18 meses desaparecerá la Policía Federal

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, fijó postura durante la conferencia matutina de este jueves sobre las movilizaciones de los policías federales que rechazan su traspaso a la filas de la Guardia Nacional y dijo que está establecido en la ley que dentro de 18 meses desaparecerá la Policía Federal.

Desde Palacio Nacional, el presidente AMLO detalló que el movimiento de la Policía Federal no tiene razón, ni fundamentos. Aseguró que no habrá despidos y no se quitarán salarios ni prestaciones.

Reafirmo mi postura, creo que en el video está claro, es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no es una causa justa porque no hay despidos. No están quitando salarios, prestaciones y sigue la misma situación, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario”, destacó.

El mandatario federal comentó que está establecido en la ley que dentro de 18 meses desaparecerá la Policía Federal y “que, aún en el mandamiento legal, se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento”. Reiteró que todos los policías federales tendrán su empleo, “porque estamos haciendo un reajuste, un reacomodo”.

AMLO señaló que la Secretaría de Seguridad Pública aplicó un sistema que suplirá a las agencias privadas que daban servicios de seguridad.

Los elementos de la Policía Federal que quieran hacerlo, porque todo es voluntario, pueden inscribirse en esta nueva función y así hay otro tipo de oportunidades, pero en esencia no se va a despedir a nadie”.

“LOS QUE DIRIGEN EL MOVIMIENTO, NO TRABAJAN EN LA POLICÍA FEDERAL”: AMLO

Respecto a su frase de que hay mano negra en el movimiento de la Policía Federal, López Obrador afirmó que los que estaban dirigiendo el movimiento no trabajan en la Policía Federal y que pertenecen a organizaciones de otro tipo.

Adelantó que este jueves a las 11 de la mañana, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dará información al respecto.

El presidente López Obrador insistió en que los policías federales que no quieran entrar a la Guardia Nacional no serán despedidos ni se les quitarán derechos.

Así de claro, para que no se mienta, para que no se digan cosas que no son ciertas”.

AMLO dijo que habló con los elementos de la Guardia Nacional hace unos días, cuando inició el despliegue formal, y reiteró que necesita su apoyo por el problema de la inseguridad y la violencia.

El presidente López Obrador reiteró que hizo el compromiso de que a los elementos de la Guardia Nacional no les faltará buen salario y prestaciones.

Por eso sostengo que hay mala fe en este movimiento. Aquí les comenté que estábamos homologando sueldos y prestaciones. Porque en el Ejército ganan menos los soldados, que es lo que gana la Policía Federal. Pero en el Ejército tienen mejores prestaciones que las que tiene la Policía Federal”.

El mandatario federal señaló que todos tienen derecho a protestar, pero pidió no afectar a la población y que no haya violencia.

