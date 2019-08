AMLO recomienda a la Judicatura Federal informar más sobre sanciones a jueces

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recomendó al Consejo de la Judicatura Federal que informe las sanciones impuestas a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, que son señalados por un mal comportamiento.

A lo mejor por falta de información es que se piensa que no se está actuando con rectitud en el Poder Judicial, entonces, si hay sanciones de la Judicatura a jueces, magistrados y ministros, que se informe”.

En conferencia de prensa matutina, López Orador dijo estar en desacuerdo con las declaraciones de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, quien expresó: “la toga da apariencia de honorabilidad. En ocasiones, sólo es apariencia”; en alusión a los señalamientos de corrupción por parte de jueces y magistrados del Poder Judicial.

No estoy de acuerdo en hacer ninguna acusación así, general. Yo creo que en todas las instituciones hay buenos servidores públicos y otros que no están a la altura de las circunstancias, pero no se puede generalizar”, declaró el presidente.