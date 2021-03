AMLO pide no perseguir ni castigar a nadie por actos violentos en marcha del 8M

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió no perseguir ni castigar a quienes cometieron actos violentos durante la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México.

“Mi opinión es que no se persiga a nadie, porque encima de todo van a sentirse víctimas. No debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron, la gente no ve bien eso, el uso de la violencia, además es un contrasentido”, comentó el Jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.