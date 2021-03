AMLO agradece apoyo de las mujeres en un video desde Palenque

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió desde Palenque un mensaje a las mujeres que lo apoyan.

Te recomendamos: Más de 2,000 mujeres policías resguardarán marcha del 8M en CDMX

Dijo que a los conservadores les molestó mucho la valla que se colocó para proteger Palacio Nacional.

Reiteró que esa valla no es por miedo a las mujeres, sino por precaución, ante los ataques de fuerzas conservadoras que, dijo, son muy retrogradas y autoritarias e infiltran gente para generar violencia y para crear un escándalo.

“Tenemos que cuidar el patrimonio histórico, el patrimonio cultural de México y no caer en la trampa de la violencia, de estos provocadores, porque son muy autoritarios, y lo voy a decir, fascistoides, los conservadores, es Hitler, es Franco, es Pinochet, así piensan, que, ¿qué tiene que ver eso con el feminismo? al contrario eso es lo opuesto al movimiento feminista, y además, que quede claro: yo no soy machista, yo estoy a favor del derecho de las mujeres, estoy a favor de la igualdad, siempre he estado. Es mejor poner una valla frente a las mujeres que van a protestar que a los granaderos como era antes”, dijo López Obrador.