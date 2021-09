AMLO pide investigar y castigar a científicos del Conacyt si hay corrupción

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió investigar si hay malos manejos de recursos por parte de un grupo de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y castigar si demuestra que existen estos actos de corrupción.

Te recomendamos: ‘El que nada debe nada teme’: AMLO responde por investigación contra científicos del Conacyt

“Que se investigue y si hay corrupción que se castigue. ¿Por qué nada más se va castigar a los pobres?, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas, a los que no son influyentes; tiene que acabarse con la impunidad sea quien sea, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, sean amigos, colegas, familiares”, manifestó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.