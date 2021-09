‘El que nada debe nada teme’: AMLO responde por investigación contra científicos del Conacyt

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió que ‘el que nada debe nada teme’, tras confirmar que existe una investigación contra científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por malos manejos de recursos.

“Tengo entendido que sí porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe nada teme”, dijo AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que su gobierno combate la corrupción por parejo para acabar con ella.

“Tenemos que combatir la corrupción por parejo, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, pero parejo, no tolerar la corrupción, eso fue lo que tronchó la causa de la Revolución Mexicana, la corrupción, eso dio al traste con todo y nosotros tenemos que acabar con la corrupción, en todos lados”, manifestó.

Recordó que en la llamada ‘estafa maestra‘ se utilizaron universidades y rectores.

“Universidades que protegiéndose en la autonomía manejaban muchísimo dinero, rectores caciques de universidades públicas enriquecidos, aplaudidos, premiados hasta por la monarquía española, ya no debe haber impunidad para nadie, tenemos que purificar la vida pública”, señaló.

AMLO reiteró que el que no tiene ningún delito no debe de preocuparse porque su gobierno no fabrica delitos contra ninguna persona ni se permite que jueces hagan y deshagan su voluntad.

“Puede ser que legalmente cometan una injusticia, pero se denuncia, y no vamos a dejar de estarle pidiendo a la Judicatura del Poder Judicial que actúe”, señaló.

Con información de Noticieros Televisa.

RAMG