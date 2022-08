AMLO pide a trabajadores de CFE apoyo para instalar antenas de internet

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este sábado 27 de agosto de 2022 con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el Estado de México.

En las instalaciones de la CFE de Toluca, el presidente fue recibido por el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, y el director de la CFE, Manuel Bartlett.

A su llegada los trabajadores lo recibieron con aplausos.

Al comenzar su discurso se le escuchó ronco y aclaró:

“Estoy un poco afónico, no es por ese bicho que tanto daño nos ha traído, tanto dolor, es un problema de garganta y ya voy saliendo, por lo mismo voy a hablar poco”, dijo López Obrador.

El presidente reconoció la labor de los integrantes de esta empresa que, dijo, atienden a la población, y les pidió su apoyo para llevar internet a todas las comunidades de México con el programa: Iluminando y Comunicando a México, Internet para Todos.

El presidente de México habló de nuevo de la Reforma Energética rechazada por el Congreso de la Unión, que, afirmó, pretende rescatar a la CFE.

“Hace poco se hicieron reformas constitucionales y se pasaron. Le dieron, y ni siquiera, pues, el mismo trato a Iberdrola, empresa eléctrica española, que a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso están ahora enojados porque estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, cuando llegamos al Gobierno sabíamos que teníamos que detener el propósito deliberado, perverso, de destruir a la Comisión Federal de Electricidad y no me voy a meter a detalle porque me llevaría tiempo, de cómo estaban cerrando plantas, subutilizando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Todo con la excusa, el pretexto, la mentira de las energías renovables, las energías limpias. La verdad es que todo era un cuento, una farsa de energías limpias para hacer negocios sucios”, indicó López Obrador.