AMLO pide a gobernadores y alcaldes no hacer gastos ‘superfluos’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a gobernadores y alcaldes que usen el presupuesto en beneficio de la gente y no gastar en “cosas superfluas”.

“No es justo de que el gobierno federal está ahorrando y que los gobiernos estatales y municipales estén en jauja, me refiero gastando en cosas superfluas, en lo que no es importante o los sueldos, no solo de presidentes municipales, regidores, y viáticos y otros gastos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, manifestó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.