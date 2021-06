Aplicaremos ‘manicure’ con hachuela’ a quienes se roben el dinero del presupuesto público: AMLO

Desde Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se aplicará ‘manicure con hachuela’ a los presidentes municipales que se roben el dinero del presupuesto público.

“¿Pero qué ha pasado en otros municipios? Llegan presidentes municipales sólo con el único propósito de robarse el dinero del presupuesto, ambiciosos vulgares y es oportuno decirlo ahora, porque se están renovando muchos gobiernos municipales y también gobiernos estatales. Nosotros no queremos ladrones en el gobierno, ojalá y los presidentes municipales que van a entrar a cumplir con su función actúen con responsabilidad y con honestidad, y así les vamos a entregar a ellos los recursos para que ellos hagan las obras. Eso sí, si vemos que no se aplica bien el presupuesto, entonces, vamos a aplicar muy bien la ley, vamos a dar manicure al que le vayan creciendo las uñas; vamos a darle manicure, pero con hachuela”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Durante una gira de trabajo por Veracruz, donde avaló la firma de un acuerdo entre pobladores de los municipios de Martínez de la Torres y de San Rafael, para que permitan la construcción de dos kilómetros de la autopista Cardel- Poza Rica en el tramo Paso Largo, el presidente López Obrador dijo que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo.

“No debe de olvidarse, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. La parafernalia del poder, el que le digan a uno: ‘Señor presidente municipal, señor gobernador, señor presidente ¿qué horas son? -Las que usted quiera que sean señor’; eso, esa lambisconería, esa vanidad no tiene nada que ver con el poder, no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con el servir a los semejantes, con servir al prójimo. Para ser político y para aspirar a un cargo de representación popular lo que se necesita es tener buenos sentimientos, se necesita querer al pueblo y se necesita ser honesto y se necesita ser humilde, el poder es humildad”, agregó el presidente de México.