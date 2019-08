AMLO rechaza persecución política contra Carlos Ahumada; no busca venganza

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este lunes que exista una persecución política en contra de Carlos Ahumada, y, dijo que no busca vengarse de quienes le hicieron daño.

Quiero dejar de manifiesto que no hay consigna para perseguir a nadie. Todos los que nos hicieron daño deben de ser tratados con respeto. Y sobre todo no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie. No tiene por qué haber parcialidad, represalias. Digo esto por lo que sucedió con relación al señor Ahumada”.